 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ аэропортах Киева и Львова развернут лаборатории для тестирования на COVID-19

В аэропортах Киева и Львова развернут лаборатории для тестирования на COVID-19


фото: Укрінформ
В Киеве и Львове заработают лаборатории для ПЦР-тестирования в аэропортах на коронавирус

Об этом заявил Министр инфраструктуры Владислав Криклий, сообщает Офис президента.

На совещании в ОП Криклий сообщил, что занимается ускорением процесса установления лабораторий в аэропортах Киева и Львова, чтобы прибывшие пассажиры могли делать там ПЦР-тесты и в случае отрицательного результата не проходили самоизоляции.

По его словам, во избежание скопления людей у лабораторий он провел переговоры с Министерством цифровой трансформации по рассмотрению возможности привязать выдачу результатов к приложению "Дий вдома". Это позволит уменьшить время самоизоляции здоровых пассажиров, прибывших в Украину.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

11 июля, 2020 суббота

больше новостей

11 июля, 2020 суббота

10 июля, 2020 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать