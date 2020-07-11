В аэропортах Киева и Львова развернут лаборатории для тестирования на COVID-19
Об этом заявил Министр инфраструктуры Владислав Криклий, сообщает Офис президента.
На совещании в ОП Криклий сообщил, что занимается ускорением процесса установления лабораторий в аэропортах Киева и Львова, чтобы прибывшие пассажиры могли делать там ПЦР-тесты и в случае отрицательного результата не проходили самоизоляции.
По его словам, во избежание скопления людей у лабораторий он провел переговоры с Министерством цифровой трансформации по рассмотрению возможности привязать выдачу результатов к приложению "Дий вдома". Это позволит уменьшить время самоизоляции здоровых пассажиров, прибывших в Украину.
- Напомним, 11 июля президент Украины Владимир Зеленский выразил убеждение, что действия власти в борьбе с коронавирусом были правильными.
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