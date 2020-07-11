Зеленский назвал действия власти в борьбе с коронавируса правильными
Об этом сообщает Офис президента.
11 июля на совещании в ОП Зеленский подчеркнул, что уже второй день подряд количество украинцев, выздоровевших от коронавирусной инфекции, значительно превышает количество тех, кто заболел.
"Хотя цифры распространения COVID-19 оставляют желать лучшего, мы пришли к моменту, когда выздоравливает больше людей, чем заражается. Это видно и по отчетам каждой из служб. Это значит, что наши скоординированные действия были правильными, и украинцы прислушались к рекомендациям властей. Нам надо, по-прежнему двигаться в соответствии с ситуацией", - сказал Зеленский.
- 11 июля стало известно, что на украинском судне "София" большинство членов экипажа заболели коронавирусом.
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