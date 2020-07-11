УПЛ: Как выглядит турнирная таблица после матчей субботы

11 июля, 2020, 22:50

За два тура до финиша Чемпионата Украины по футболу "Заря" вышла на второе место в турнирной таблице

Об этом сообщает Еспресо.TV .

"Заря" 11 июля победила в Киеве "Колос" со счетом 2:0, набрала 57 очков и вышла на вторую позицию. Команда Виктора Скрипника опередила "Десну" и "Динамо", которые имеют по 55 очков и сыграют свои матчи 12 июля. Киевляне встретятся в гостях с "Александрией", а "Десна" будет принимать "Шахтер".

Напомним, 11 июля в 30-м туре чемпионата Украины по футболу "Заря" победила "Колос" и вышла на второе место в турнирной таблице.

Кроме этого, "Днепр-1" победил на своем поле "Львов", уступая с разницей в два мяча.

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