"Заря" опередила "Динамо" в чемпионате Украины
11 июля, 2020, 19:05
В 30-м туре чемпионата Украины по футболу "Заря" победила "Колос" и вышла на второе место в турнирной таблице
Об этом сообщает Еспрессо.TV .
"Зарю" на 9-й минуте вперед вывел Владислав Кочергин. В конце первого тайма он сделал дубль и установил итоговый результат встречи.
"Заря" победила "Колос" 2:0, набрала 57 очков и вышла на второе место в чемпионате Украины. Луганчане опередили "Десну" и "Динамо", которые имеют по 55 очков и проведут игры 30-го тура 12 июля.
"Колос" с 29 баллами - шестой. Чемпионом Украины досрочно стал "Шахтер", у которого 75 пунктов.
Чемпионат Украины
30-й тур
11 июля
"Колос" - "Заря" 0:2
Голы: Кочергин, 9, 45+1
- 9 июля стало известно, что в следующем сезоне Украины в футбольных еврокубковых турнирах будут представлять "Шахтер", "Динамо", "Десна" и "Заря" .
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