"Заря" опередила "Динамо" в чемпионате Украины

11 июля, 2020, 19:05

В 30-м туре чемпионата Украины по футболу "Заря" победила "Колос" и вышла на второе место в турнирной таблице

Об этом сообщает Еспрессо.TV .

"Зарю" на 9-й минуте вперед вывел Владислав Кочергин. В конце первого тайма он сделал дубль и установил итоговый результат встречи.

"Заря" победила "Колос" 2:0, набрала 57 очков и вышла на второе место в чемпионате Украины. Луганчане опередили "Десну" и "Динамо", которые имеют по 55 очков и проведут игры 30-го тура 12 июля.

"Колос" с 29 баллами - шестой. Чемпионом Украины досрочно стал "Шахтер", у которого 75 пунктов.

Чемпионат Украины

30-й тур

11 июля

"Колос" - "Заря" 0:2

Голы: Кочергин, 9, 45+1

9 июля стало известно, что в следующем сезоне Украины в футбольных еврокубковых турнирах будут представлять "Шахтер", "Динамо", "Десна" и "Заря" .

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb