"Днепр-1" совершил невероятный камбэк в матче со "Львовом"
Об этом сообщает Еспресо.TV .
В Тернополе на 6-й минуте "Львов" вывел вперед Ренанн. На 19-й минуте бразилец сделал дубль и увеличил преимущество галичан. Отставание "Днепра-1" в счете на 25-й минуте сократил Владислав Супряга.
На 56-й минуте "Львов" остался в меньшинстве после удаления Рафаэла Сабину. Команда Дмитрия Михайленко воспользовалась численным преимуществом в конце второго тайма. На 83-й минуте Супряга сравнял счет, а еще через 3 минуты Алексей Хобленко принес "Днепру-1" победу.
"Днепр-1" переиграл "Львов" 3:2, набрал 40 очков и остался на седьмом месте. "Львов" с 24 пунктами 11-й.
Чемпионат Украины
30-й тур
11 июля
"Днепр-1" - "Львов" 3:2
Голы: Супряга, 25, 83, Хобленко, 86 - Ренанн, 6, 19
Удаление: Сабину, 56 ( "Львов")
- Напомним, 11 июля в 30-м туре чемпионата Украины по футболу "Заря" победила "Колос" и вышла на второе место в турнирной таблице.
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