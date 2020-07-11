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Espreso.tvСпорт"Днепр-1" совершил невероятный камбэк в матче со "Львовом"

"Днепр-1" совершил невероятный камбэк в матче со "Львовом"


фото: scdnipro1.com.ua
В 30-м туре чемпионата Украины по футболу "Днепр-1" победил на своем поле "Львов", уступая с разницей в два мяча

Об этом сообщает Еспресо.TV .

В Тернополе на 6-й минуте "Львов" вывел вперед Ренанн. На 19-й минуте бразилец сделал дубль и увеличил преимущество галичан. Отставание "Днепра-1" в счете на 25-й минуте сократил Владислав Супряга.

На 56-й минуте "Львов" остался в меньшинстве после удаления Рафаэла Сабину. Команда Дмитрия Михайленко воспользовалась численным преимуществом в конце второго тайма. На 83-й минуте Супряга сравнял счет, а еще через 3 минуты Алексей Хобленко принес "Днепру-1" победу.

"Днепр-1" переиграл "Львов" 3:2, набрал 40 очков и остался на седьмом месте. "Львов" с 24 пунктами 11-й.

Чемпионат Украины

30-й тур

11 июля

"Днепр-1" - "Львов" 3:2

Голы: Супряга, 25, 83, Хобленко, 86 - Ренанн, 6, 19

Удаление: Сабину, 56 ( "Львов")

  • Напомним, 11 июля в 30-м туре чемпионата Украины по футболу "Заря" победила "Колос" и вышла на второе место в турнирной таблице.

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