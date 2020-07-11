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Espreso.tvМирАнтикарантинные беспорядки в Белграде: 19 задержанных, травмированы 2 журналистов

Антикарантинные беспорядки в Белграде: 19 задержанных, травмированы 2 журналистов

Несмотря на запрет собирать более 10 человек в общественных местах, вечером в пятницу, 10 июля 2020 года, протестующие вновь встретились у здания Скупщины, сербского парламента в Белграде

Они бросали в полицию камни и пиротехнику, среди раненых есть журналисты, передает Еспресо.TV со ссылкой на местное издание Telegraf.rs.

Правоохранителями задержано 19 участников беспорядков на входе в Национальное собрание. Они бросали бутылки, коктейли Молотова, дымовые шашки, петарды, камни и различные другие предметы в сотрудников милиции, репортеров и телевизионных операторов, но также разбили окна и камеры наружного наблюдения в здании парламента.

После этого их оттеснили к площади Николая Пашича.

Напали и на съемочную группу телерадиокомпании Pink и двух сотрудников агентства Beta.

Министр внутренних дел Небойша Стефанович заявил, что перед Народным собранием происходят жестокие сцены насилия, и полиция должна реагировать, чтобы защитить общественный порядок, мир и собственность.

"У нас есть насилие и разбиение окон Скупщины, уничтожение инвентаря, камер на зданиях, повреждения ворот и попытка ранить работников милиции, в которых летят камни", - сказал Стефанович.

Среди задержанных ночью есть сын бывшего министра горно-энергетической отрасли Петра Шкундрича, близкого к экс-главе правительства, а ныне главы МИД Сербии, главы Социалистической партии Сербии Ивицы Дачиче.

Владимира Шкундрича схватили, когда он вместе с другими пытался прорваться внутрь Скупщины и бил окна в здании. При себе у него была маска и бейсбольная бита.

 
 

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