Антикарантинные беспорядки в Белграде: 19 задержанных, травмированы 2 журналистов
Они бросали в полицию камни и пиротехнику, среди раненых есть журналисты, передает Еспресо.TV со ссылкой на местное издание Telegraf.rs.
Правоохранителями задержано 19 участников беспорядков на входе в Национальное собрание. Они бросали бутылки, коктейли Молотова, дымовые шашки, петарды, камни и различные другие предметы в сотрудников милиции, репортеров и телевизионных операторов, но также разбили окна и камеры наружного наблюдения в здании парламента.
После этого их оттеснили к площади Николая Пашича.
Напали и на съемочную группу телерадиокомпании Pink и двух сотрудников агентства Beta.
Министр внутренних дел Небойша Стефанович заявил, что перед Народным собранием происходят жестокие сцены насилия, и полиция должна реагировать, чтобы защитить общественный порядок, мир и собственность.
"У нас есть насилие и разбиение окон Скупщины, уничтожение инвентаря, камер на зданиях, повреждения ворот и попытка ранить работников милиции, в которых летят камни", - сказал Стефанович.
Среди задержанных ночью есть сын бывшего министра горно-энергетической отрасли Петра Шкундрича, близкого к экс-главе правительства, а ныне главы МИД Сербии, главы Социалистической партии Сербии Ивицы Дачиче.
Владимира Шкундрича схватили, когда он вместе с другими пытался прорваться внутрь Скупщины и бил окна в здании. При себе у него была маска и бейсбольная бита.
- Волна протестов вызвана тем, что 3 июля Сербия ввела чрезвычайное положение и усилила ряд карантинных ограничений в Белграде. Такое решение поддержал сербский президент Вучич.
- Позже власти отказались от таких мероприятий и оставили только запрет на массовые собрания численностью более 10 человек .
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