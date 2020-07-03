В столице Сербии ввели чрезвычайное положение из-за увеличения случаев COVID-19
Об этом сообщает Радио Свобода.
Пытаясь замедлить распространение коронавирусной болезни, в столице Сербии Белграде с 3 июля введено чрезвычайное положение.
Правительство ввело обязательное ношение масок в закрытых публичных помещениях и в общественном транспорте.
Также ограничены рабочие графики клубов и кафе с 6:00 до 23:00, а максимальное количество человек в массовых собраниях не должно превышать 100 человек в помещении и до 500 - под открытым небом.
За неносение масок гражданам грозят штрафы.
Накануне президент Сербии Александр Вучич анонсировал новые карантинные меры. Городские власти предусматривают, что правила пересмотрят ближайшие две недели.
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