В столице Сербии ввели чрезвычайное положение из-за увеличения случаев COVID-19

3 июля, 2020, 19:52

С 3 июля Сербия ввела чрезвычайное положение и ряд карантинных ограничений в Белграде

Об этом сообщает Радио Свобода.

Пытаясь замедлить распространение коронавирусной болезни, в столице Сербии Белграде с 3 июля введено чрезвычайное положение.

Правительство ввело обязательное ношение масок в закрытых публичных помещениях и в общественном транспорте.

Также ограничены рабочие графики клубов и кафе с 6:00 до 23:00, а максимальное количество человек в массовых собраниях не должно превышать 100 человек в помещении и до 500 - под открытым небом.

За неносение масок гражданам грозят штрафы.

Накануне президент Сербии Александр Вучич анонсировал новые карантинные меры. Городские власти предусматривают, что правила пересмотрят ближайшие две недели.

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