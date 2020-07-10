Власти Сербии передумали вводить комендантский час после протестов: вместо этого ограничат массовые собрания

10 июля, 2020, 14:25

Сербия отказалась от идеи вводить комендантский час после масштабных протестов против карантинных ограничений в Белграде и других городах страны

Как сообщает BBC , премьер-министр Ана Брнабик сказала, что вместо комендантского часа, который ранее собирались ввести, власть запретит массовые собрания более 10 человек.

Издание пишет, что таким образом в полиции может быть больше оснований для разгона дальнейших акций протеста. Магазины, пабы, клубы, рестораны и другие заведения в Белграде будут работать до 21:00 по местному времени, площадки на открытом воздухе - до 23:00.

"Локдаун был бы наиболее эффективной мерой ... но зато мы решились на такой промежуточный шаг", - заявила премьер и добавила, что не понимает, почему начались акции протеста.

Вечером 7 июля в столице Сербии Белграде вспыхнули протесты из-за жесткость карантина на фоне роста заболеваемости COVID-19. Протесты отличились беспорядками, драками с полицией и требованиями отставки президента Вучич.

Карантин в Сербии были отменены еще в июне. Критики президента Вучич считают, что ограничения были сняты слишком рано и были продиктованы желанием президента провести 21 июня парламентские выборы, которые завершились победой его партии.

Вскоре после выборов эпидемиологическая ситуация в стране начала резко ухудшаться. СМИ сообщают о больницах, переполненные пациентами с COVID-19, а 7 июля было зафиксировано 13 смертей, что стало абсолютным рекордом в стране с начала пандемии.

В тот же день Вучич объявил о введении в сербской столице комендантского часа.

По данным Университета Джона Хопкинса, в Сербии состоянию на 10 июля зафиксировано 17 342 случая коронавируса. От COVID-19 в стране умерли 352 человека, 13 651 - выздоровели.