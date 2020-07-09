Виталий Портников: Кремлю нужна только капитуляция Украины

9 июля, 2020, 14:27

Портников Виталий

За округлыми словами из интервью заместителя главы администрации президента России Дмитрия Козака агентству ТАСС – все то же требование капитуляции, к которой Кремль на протяжении многих лет после оккупации Крыма и Донбасса призывает Украину

Да, при этом можно утверждать, что нет никаких ультиматумов, что Россия стремится к завершению конфликта у своих западных границ, что замороженный конфликт ей не нужен, а продолжается конфликт из-за "неконструктивности" украинской стороны.

Только это все – большая ложь Дмитрия Козака и его начальника, Владимира Путина. Потому что конфликт на Донбассе продолжается ровно по одной причине – причине присутствия оккупационных войск и их наемников на украинской территории. Не будет никаких войск – не будет никакого конфликта. Россия в этом конфликте – никакой не посредник, она – оккупант. Марионеточные власти не выражают никакого мнения "народа Донбасса", они выражают исключительно мнение своих "кураторов" из ФСБ и СВР. Если выгнать российские войска – как они были изгнаны из Славянска или Краматорска – то конфликт завершится через 24 часа без всякого "особого статуса". При том что жители освобожденных территорий могут голосовать на выборах за ОПЗЖ или Оппоблок, что с того? Украина – демократическое государство, это вам не путинская Россия.

Все, что на самом деле делает Козак – пытается легитимизировать российскую оккупацию Донбасса и добиться расширения российского влияния на всю территорию Украины. Именно поэтому переговорный процесс в тупике. И он остается в тупике, пока Путин и его соратники остаются в Кремле.