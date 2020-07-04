Зеленский анонсировал назначение еще одного вице-премьера

4 июля, 2020, 17:23

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

По словам Зеленского, вице-премьер по вопросам промышленной политики может появиться в правительстве Украины уже через неделю.

"Мы решили в целом восстановить такую должность как вице-премьер-министр по вопросам промышленной политики. Уверен, что через неделю у нас... Мы увидели уже многие действительно талантливых людей. Сейчас выбираем лучшую кандидатуру. Потому что для нас и промышленность страны, и ОПК, и космическая промышленность, и все наши предприятия, как сказала одна из лучших кандидатур на эту должность, - это и есть стратегия развития страны. Чтобы страна действительно была промышленной, была космической страной", - сказал Зеленский.

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