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Espreso.tvОбществоЗеленский анонсировал назначение еще одного вице-премьера

Зеленский анонсировал назначение еще одного вице-премьера


фото: president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в правительстве появится вице-премьер по вопросам промышленной политики

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

По словам Зеленского, вице-премьер по вопросам промышленной политики может появиться в правительстве Украины уже через неделю.

"Мы решили в целом восстановить такую должность как вице-премьер-министр по вопросам промышленной политики. Уверен, что через неделю у нас... Мы увидели уже многие действительно талантливых людей. Сейчас выбираем лучшую кандидатуру. Потому что для нас и промышленность страны, и ОПК, и космическая промышленность, и все наши предприятия, как сказала одна из лучших кандидатур на эту должность, - это и есть стратегия развития страны. Чтобы страна действительно была промышленной, была космической страной", - сказал Зеленский.

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