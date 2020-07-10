УЕФА позволил сыграть матч Лиги Европы в Украине

10 июля, 2020, 11:46

УЕФА принял решение по ответных матчах 1/8 финала Лиги чемпионов и Лиги Европы, первые поединки которых уже были сыграны

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА .

Встречи будут проходить на домашних стадионах команд, если в этих странах разрешено проводить матчи и нет проблем с посещением стран.

Ответный матч "Шахтера" против немецкого "Вольфсбурга" состоится в Украине. Однако пока не сообщается, в каком городе он пройдет в Киеве или Харькове.

В первом матче в Германии "Шахтер" обыграл "Вольфсбург" со счетом 2: 1. Ответный матч состоится 5 или 6 августа.

17 июня стало известно, что сезон-2019/2020 Лиги чемпионов будет завершен в формате "Финала восьми" в Лиссабоне с 12 по 23 августа.

17 июня исполком УЕФА утвердил, что "Шахтер" проведет ответный матч 1/8 финала ЛЕ против немецкого "Вольфсбурга" 5 или 6 августа.