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Espreso.tvСпортУЕФА позволил сыграть матч Лиги Европы в Украине

УЕФА позволил сыграть матч Лиги Европы в Украине


фото: Getty Images
УЕФА принял решение по ответных матчах 1/8 финала Лиги чемпионов и Лиги Европы, первые поединки которых уже были сыграны

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА .

Встречи будут проходить на домашних стадионах команд, если в этих странах разрешено проводить матчи и нет проблем с посещением стран.

Ответный матч "Шахтера" против немецкого "Вольфсбурга" состоится в Украине. Однако пока не сообщается, в каком городе он пройдет в Киеве или Харькове.

В первом матче в Германии "Шахтер" обыграл "Вольфсбург" со счетом 2: 1. Ответный матч состоится 5 или 6 августа.

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