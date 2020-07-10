Роналду назвал самую большую победу в своей карьере
10 июля, 2020, 18:16
Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду вспомнил, как выиграл со сборной Португалии чемпионат Европы в 2016-м году
Об этом Роналду написал в Instagram.
10 июля 2016-го года португальцы обыграли сборную Франции со счетом 1: 0.
"В этот день 4 года назад все мы пережили исторический и уникальный день! Для меня это был, без сомнения, самый важный титул в карьере!" - написал португалец.
В текущем сезоне 35-летний Криштиану Роналду провел 39 матчей во всех турнирах, забил 30 голов и отдал 7 результативных передач.
Faz hoje 4 anos que vivemos um dia histórico e único para todos nós ! Para mim foi sem dúvida o título mais importante da minha carreira ! # campeoesdaeuropa2016 #Portugal
- Напомним, 7 июля "Милан" победил "Ювентус" в чемпионате Италии , уступая с разницей в два мяча.
- 7 июля Роналду в десятом сезоне в карьере забил более 25 голов и повторил достижение аргентинца Лионеля Месси.
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