Роналду назвал самую большую победу в своей карьере

10 июля, 2020, 18:16

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду вспомнил, как выиграл со сборной Португалии чемпионат Европы в 2016-м году

Об этом Роналду написал в Instagram.

10 июля 2016-го года португальцы обыграли сборную Франции со счетом 1: 0.

"В этот день 4 года назад все мы пережили исторический и уникальный день! Для меня это был, без сомнения, самый важный титул в карьере!" - написал португалец.

В текущем сезоне 35-летний Криштиану Роналду провел 39 матчей во всех турнирах, забил 30 голов и отдал 7 результативных передач.