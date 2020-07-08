Роналду повторил поразительный бомбардирский рекорд Месси

8 июля, 2020, 10:10

Португальский футболист Криштиану Роналду в десятом сезоне в карьере забил более 25 голов и повторил достижение аргентинца Лионеля Месси

Об этом сообщает Opta Sports в twitter.

Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду забил в матче 31-го тура Серии А гол в ворота "Милана", который стал для него 26-м в нынешнем чемпионате Италии.

Таким образом, португалец смог забить более 25 голов в рамках национального чемпионата в десятый раз с сезона-2007/08.

Это лучший результат среди всех игроков топ-5 лиг за это время наряду с форвардом "Барселоны" Лионелем Месси, который также забивал более 25 голов за сезон 10 раз.

В целом Криштиану Роналду сыграл в нынешнем сезоне за "Ювентус" 39 матчей во всех турнирах, забил 30 голов и отдал 7 результативных передач.

25+ - Cristiano #Ronaldo ha superato la soglia delle 25 reti in un singolo campionato in 10 occasioni dal 2007/08 - nessuno ha fatto meglio nei top-5 nel periodo (10 anche per Lionel #Messi ). Inossidabile. #MilanJuve pic.twitter.com/5K9m6cd0N8 - OptaPaolo (@OptaPaolo) July 7, 2020

Напомним, 7 июля "Милан" победил "Ювентус" в чемпионате Италии, уступая с разницей в два мяча.

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