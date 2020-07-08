С ног на голову за 5 минут: "Милан" совершил невероятный камбэк в игре с "Ювентусом"

8 июля, 2020, 08:11

"Милан" победил "Ювентус" в чемпионате Италии, уступая с разницей в два мяча

Об этом сообщает Еспресо.TV .

В матче 31-го тура Серии A счет на 47-й минуте открыл полузащитник "Ювентуса" Адриен Рабьо. Через 6 минут Криштиану Роналду упрочил преимущество туринцев в счете.

На 62-й минуте арбитр назначил пенальти в ворота "Ювентуса", который реализовал Златан Ибрагимович. Через 4 минуты хавбек "Милана" Франк Кессье сравнял счет. На 67-й минуте Рафаэл Леау вывел "Милан" вперед. На 80-й минуте форвард "Милана" Ребич забил гол и установил итоговый счет встречи.

"Милан" победил "Ювентус" 4:2, набрал 49 очков и вышел на пятое место. У "Ювентус" 75 пунктов и он идет первым.

чемпиона Италии

31-й тур

7 июля

"Милан" - "Ювентус" 4:2

Голы: Ибрагимович, 62 (пен.), Кессье, 66, Леау, 67, Ребич, 80 - рабьей, 47, Роналду, 53

Напомним, 4 июля благодаря голу и результативной передачи португальского форварда Кришитану Роналду, "Ювентус" победил "Торино" в дерби.

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