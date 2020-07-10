Резников: Сегодня мы работаем с Минском, эта площадка необходима

10 июля, 2020, 20:02

Любые решения о будущем минских переговоров могут принимать только лидеры "нормандской четверки". Украина продолжает активно работать в рамках Трехсторонней группы, но настаивает на необходимости пересмотра Минских соглашений

Об этом заявил вице-премьер Алексей Резников, сообщает РБК-Украина .

"Решение о том, что Минск "родился" было принято на уровне Нормандского формата, соответственно, только в этих консультациях могут приниматься любые другие решения, связанные с Минском. ТКГ - это технический и логистический центр, задача которого контактировать по вопросам , которые возникают, но все решения должны и могут приниматься только лидерами Нормандского формата", - добавил Резников.

При этом он отметил, что "нормандская встреча" может пройти и в заочном формате, если на это согласятся лидеры стран-участниц. Вице-премьер уточнил, что консультации реалистично провести в сентябре после выполнения обязательств саммита в Париже. Но только "при наличии взаимного согласия всех участников в этом процессе".

По его словам, ряд пунктов Минских соглашений от февраля 2015 года не соответствуют сегодняшним реалиям. Он напомнил, что в документе обозначены уже неактуальные даты выполнения договоренностей, линия разграничения и порядок проведения выборов в ОРДЛО до восстановления контроля Украины над своей границей.

"Есть масса вещей, которые сегодня уже не работают, и поэтому стороны в Минске не могут договориться априори. Об этом говорят и наши европейские партнеры, начиная с фразы канцлера Германии фрау Меркель о том, что Минск не высечен на камне. Ничего нового я не сказал ", - добавил он.

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Резников считает реакцию Козака "дипломатическим ответом" на инцидент с высказыванием Бориса Грызлова на заседании Трехсторонней группы. Представитель РФ заявил, что "сегодня в Украине создано еще два государства". Украина в ОБСЕ уже попросила Россию официально отреагировать на эти слова.

"Грызлов сделал что-то вне минского процесса, его риторики и вокабуляра, это понятно прекрасно и российской стороне. Поэтому они ищут объяснения на дипломатическом уровне. Мало того, мы официально попросили дать свою позицию: подтвердить или опровергнуть то, что видимо сгоряча сказал Грызлов на заседании ТКГ . И сейчас они используют ту же риторику относительно моего заявления ", - пояснил вице-премьер.

Он также отметил, что на сегодня Украина подтверждает свою приверженность Минским соглашениям и активно пытается их реализовать. В качестве примера он назвал, что 10 июля украинская сторона ТКГ подала списки на взаимное освобождение удерживаемых лиц.

"На сегодняшний день мы работаем с Минском, эта площадка необходима как минимум для гуманитарных целей", - уточнил Резников.