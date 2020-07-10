"Это означает выход Украины из Минских соглашений", - в Кремле отреагировали на заявление Резникова

10 июля, 2020, 17:41

Заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак отреагировал на заявления украинского вице-премьера по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексея Резникова

Об этом сообщают российские СМИ.

"Если в ближайшее время это заявление будет подтверждено или опровергнуто теперь уже премьер-министром или президентом Украины, то это действительно означает выход Украины из минских соглашений, а следовательно и с минского и нормандского форматов переговоров по урегулированию конфликта на Донбассе", - заявил Дмитрий Козак.

Читайте также: "Не время догматически цепляться к существующим договоренностям", - Резников призвал Запад к просмотру Минских соглашений для сдерживания России

Он добавил, что это также будет означать, что президент Владимир Зеленский должен будет признать недействительной свою подпись под итоговым коммюнике парижского саммита 9 декабря 2019 года.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb