"Это означает выход Украины из Минских соглашений", - в Кремле отреагировали на заявление Резникова
Об этом сообщают российские СМИ.
"Если в ближайшее время это заявление будет подтверждено или опровергнуто теперь уже премьер-министром или президентом Украины, то это действительно означает выход Украины из минских соглашений, а следовательно и с минского и нормандского форматов переговоров по урегулированию конфликта на Донбассе", - заявил Дмитрий Козак.
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Он добавил, что это также будет означать, что президент Владимир Зеленский должен будет признать недействительной свою подпись под итоговым коммюнике парижского саммита 9 декабря 2019 года.
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