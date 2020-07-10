 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбщество"Это означает выход Украины из Минских соглашений", - в Кремле отреагировали на заявление Резникова

"Это означает выход Украины из Минских соглашений", - в Кремле отреагировали на заявление Резникова


фото: reuters
Заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак отреагировал на заявления украинского вице-премьера по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексея Резникова

Об этом сообщают российские СМИ.

"Если в ближайшее время это заявление будет подтверждено или опровергнуто теперь уже премьер-министром или президентом Украины, то это действительно означает выход Украины из минских соглашений, а следовательно и с минского и нормандского форматов переговоров по урегулированию конфликта на Донбассе", - заявил Дмитрий Козак.

Читайте также: "Не время догматически цепляться к существующим договоренностям", - Резников призвал Запад к просмотру Минских соглашений для сдерживания России

Он добавил, что это также будет означать, что президент Владимир Зеленский должен будет признать недействительной свою подпись под итоговым коммюнике парижского саммита 9 декабря 2019 года.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

10 июля, 2020 пятница

больше новостей

10 июля, 2020 пятница

9 июля, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать