"Все должны платить", - Зеленский поддержал законопроект о налогообложении паев

10 июля, 2020, 16:28

Об этом Владимир Зеленский заявил во время визита на Волынь, передает "Униан".

"Честно говоря, я за (законопроект 3131-д). Это один из законов, который выводит из тени весь сектор фермерства. Все должны быть белыми, серых и черных не должно быть. Именно об этом закон", - высказался Зеленский.

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По его словам, налоги должны платить все производители, однако важно, чтобы законопроект не коснулся обычных селян, которые держат огороды для себя.

Напомним, 9 июля Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики поддержал доработанный законопроект 3131-д по детенизации сельхозпроизводства. Ставку налога для единоличников и семейных фермерских хозяйств предложили уменьшить, а также ввести льготный переходный период в законопроекте

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