Налог в 6 тыс. грн за пай: в Раде предлагают снизить ставку налога для единоличников и ввести льготный период, - Шмыгаль
Об этом написал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Facebook.
"Вчера Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики предложил более конструктивный вариант о детенизации с / х земель. Для физических лиц-предпринимателей, в том числе семейных фермерских хозяйств, ставка налога уменьшена с 5% до 2% от нормативной денежной оценки, а первые 2 года (2021-2022 гг.) предлагается льготный переходный период с нулевой ставкой ", - написал Шмыгаль.
Премьер добавил, что детенизация вместе с программами поддержки аграриев будет способствовать развитию малого и среднего бизнеса.
- Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль отреагировал на законопроект 3131, отметив, что правительство через профильное министерство и профильный комитет будет просить парламентариев, чтобы решение об увеличении налогов на гектар в условиях кризиса преждевременно не принимали.
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