"По всему периметру госграницы": командующий Объединенных сил рассказал о сценарии возможного наступления РФ
Об этом заявил в эфире ток-шоу "Право на власть" командующий Объединенных сил ВСУ Сергей Наев.
"ВСУ рассматривается несколько сценариев по всему периметру государственной границы с РФ, а также с временно оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей и АР Крым. Мы рассматриваем также действия, когда такая угроза будет с нескольких направлений одновременно", - сказал Наев.
В то же время командующий Объединенных сил отметил, что сейчас угрозы вторжения россиян с оккупированного Крыма через Херсонскую область не наблюдается.
"Наша задача - сдержать агрессора, а в случае перехода его к открытой агрессии отразить наступление и не дать ступить враждебному сапогу на украинскую землю. Мы все делаем для того, чтобы наши действия были эффективны и качественно подготовленные. В настоящее время непосредственных угроз агрессии со временно оккупированной территории АР Крым по Херсонской области Украины нет ", - сказал Наев.
- Напомним, ранее Наев сообщил, что армия на юге страны переведена на усиленный режим . Однако, по словам командующего Объединенных сил, угрозы прямого наступления РФ пока нет.
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