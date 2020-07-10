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Espreso.tvОбщество"По всему периметру госграницы": командующий Объединенных сил рассказал о сценарии возможного наступления РФ

"По всему периметру госграницы": командующий Объединенных сил рассказал о сценарии возможного наступления РФ


фото: armyinform.com.ua
Вооруженные силы Украины рассматривают сценарии возможного наступления России по всему периметру российско-украинской государственной границы, в том числе по нескольким направлениям одновременно

Об этом заявил в эфире ток-шоу "Право на власть" командующий Объединенных сил ВСУ Сергей Наев.

"ВСУ рассматривается несколько сценариев по всему периметру государственной границы с РФ, а также с временно оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей и АР Крым. Мы рассматриваем также действия, когда такая угроза будет с нескольких направлений одновременно", - сказал Наев.

В то же время командующий Объединенных сил отметил, что сейчас угрозы вторжения россиян с оккупированного Крыма через Херсонскую область не наблюдается.

"Наша задача - сдержать агрессора, а в случае перехода его к открытой агрессии отразить наступление и не дать ступить враждебному сапогу на украинскую землю. Мы все делаем для того, чтобы наши действия были эффективны и качественно подготовленные. В настоящее время непосредственных угроз агрессии со временно оккупированной территории АР Крым по Херсонской области Украины нет ", - сказал Наев.

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