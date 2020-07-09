"Не время догматично цепляться к существующим договоренностям", - Резников призвал Запад к пересмотру Минских соглашений для сдерживания России

9 июля, 2020, 18:13

Алексей Резников заявил о необходимости пересмотра Минских соглашений и размещения миротворцев ОБСЕ на Донбассе

О пересмотре Минских соглашений и необходимости для Запада сдерживать российский ревизионизм вице-премьер-министр Украины по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников написал в статье для Atlantic Council.

По словам Резникова, Россия видит в Минском процессе способ ограничения суверенитета Украины, тогда как Украина рассматривает "Минск", как способ возвращения суверенитета над всей территорией.

"Как будет выглядеть альтернативный подход? Существует ряд очевидных красных линий, которые следует обозначить, чтобы двигаться вперед. Например, Киев дал понять, что нет смысла обсуждать "особый статус" для оккупированной Россией Восточной Украины, и считает этот вопрос введенным в мирный процесс под принуждением. В отличие от российских утверждений, отказ Украины от реализации этого статуса происходит не из-за опасений радикальной обратной связи, а из уважения к воле украинского народа", - пояснил вицепремьер.

По его словам, если не изменить Минский процесс, это приведет к возможной эскалации конфликта.

"При таком сценарии проблемы, которые сейчас стоит в Украине, на восточной границе Европы, возрастут на порядок и быстро переместятся примерно на 1 300 километров на запад, достигая границ Польши, Словакии, Венгрии и Румынии", - написал Резников.

По мнению Резникова, доктрина Путина заключается в распространении нестабильности и дальнейшей экспансии.

"Есть все основания полагать, что это включает создание большей смуты в Европе. Недавно российский президент поставил под сомнение границы всех бывших республик Советского Союза, утверждая, что многочисленные не определенные республики покинули СССР, находясь во владении "историческими русскими землями". Эта тонко завуалированная угроза не ограничивается Украиной, Беларусьюй или Казахстаном. Это касается также трех стран Балтии, которые являются странами-членами ЕС и НАТО ", - отметил он.

По ряду причин условия Минских соглашений больше не отражают реалий на востоке Украины. Это наиболее очевидно в связи с линией столкновения, которая была тщательно зафиксирована в официальных Минских соглашениях. Линия фронта, определенная в начале 2015 года, с тех пор устарела в результате дальнейшей российской оккупации еще 1 800 квадратных миль украинской земли", - прокомментировал политик.

Также, по словам вице-премьера, западным лидерам необходимо пересмотреть роль и функции международных институтов, участвующих в мирных переговорах по Донбассу.

"Например, ОБСЕ никогда не размещала миротворцев в больших масштабах для нейтрализации конфликта. Теперь, возможно, пришло время для такого шага. Мы полностью осознаем серьезность проблемы, но успешный результат был бы важен для всего континента. Это потребовало бы реального руководства и может стать особой задачей для Швеции, которая будет председательствовать в ОБСЕ в 2021 году. ", - отметил вице-премьер-министр Украины Алексей Резников.

Кроме того он заявил, что в случае, если обычные коалиции не работают, Украине стоит подумать о создании и привлечении новых союзников.

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