Правительство в ближайшее время представит кандидата на должность вице-премьера - министра промышленности, - Шмыгаль

10 июля, 2020, 11:06

Правительство представит кандидата на должность вице-премьер-министра по вопросам стратегических отраслей промышленности

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль написал в Facebook.

"Уже в ближайшее время мы представим кандидата на должность вице-премьер-министра по вопросам стратегических отраслей промышленности, который, в частности, будет способствовать восстановлению украинской экономики", - написал Шмыгаль.

По его словам, поддержка украинского производителя, индустриальные парки, доступное кредитование и еще много других шагов правительства помогут в ближайшие 2 года перезапустить украинскую промышленность.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил , что в правительстве появится вице-премьер по вопросам промышленной политики.