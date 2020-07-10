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Espreso.tvОбществоПравительство в ближайшее время представит кандидата на должность вице-премьера - министра промышленности, - Шмыгаль

Правительство в ближайшее время представит кандидата на должность вице-премьера - министра промышленности, - Шмыгаль


фото: kmu.gov.ua
Правительство представит кандидата на должность вице-премьер-министра по вопросам стратегических отраслей промышленности

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль написал в Facebook.

"Уже в ближайшее время мы представим кандидата на должность вице-премьер-министра по вопросам стратегических отраслей промышленности, который, в частности, будет способствовать восстановлению украинской экономики", - написал Шмыгаль.

По его словам, поддержка украинского производителя, индустриальные парки, доступное кредитование и еще много других шагов правительства помогут в ближайшие 2 года перезапустить украинскую промышленность.

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