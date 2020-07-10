Последний опрос перед выборами президента Польши не определил лидера

10 июля, 2020, 17:32

Согласно последнему опросу IBRIS, оба кандидата в президенты Польши - Анджей Дуда и Рафал Тшасковський - имеют практически одинаковые шансы на победу

Об этом сообщает Onet .

Перед голосованием во втором туре выборов, которое состоится в воскресенье 12 июля, оппозиционный кандидат Рафал Тшасковський лидирует с минимальным отрывом. Он получил поддержку 47,4% избирателей.

Президента Анджея Дуду поддерживают 45,7% респондентов.

Важно, что 6,9% опрошенных до сих пор не определились, за кого отдадут свой голос.

"Исходя из этих результатов, невозможно определить, кто победит на выборах в воскресенье. Результат должен быть прочитан как ничья", - прокомментировал итоги опроса Марцин Дума, президент IBRIS.

Напомним, несколько дней назад некоторые опросы прогнозировали победу действующему президенту . Так, опрос службы Pollster для программы "Wiadomości" польского телеканала TVP1, опубликованный 2 июля, показал, что Дуда может рассчитывать на 51,14% голосов, а Тшасковський - на 48,86%.

Второй тур президентских выборов, в котором сойдутся Дуда и Тшасковський, состоится в воскресенье, 12 июля.

Дуда победил в первом туре, набрав 43,5% голосов. Рафал Тшасковський был вторым с 30,5%. Явка составила 64,5%.