Последний опрос перед выборами президента Польши не определил лидера
Об этом сообщает Onet .
Перед голосованием во втором туре выборов, которое состоится в воскресенье 12 июля, оппозиционный кандидат Рафал Тшасковський лидирует с минимальным отрывом. Он получил поддержку 47,4% избирателей.
Президента Анджея Дуду поддерживают 45,7% респондентов.
Важно, что 6,9% опрошенных до сих пор не определились, за кого отдадут свой голос.
"Исходя из этих результатов, невозможно определить, кто победит на выборах в воскресенье. Результат должен быть прочитан как ничья", - прокомментировал итоги опроса Марцин Дума, президент IBRIS.
Напомним, несколько дней назад некоторые опросы прогнозировали победу действующему президенту . Так, опрос службы Pollster для программы "Wiadomości" польского телеканала TVP1, опубликованный 2 июля, показал, что Дуда может рассчитывать на 51,14% голосов, а Тшасковський - на 48,86%.
Второй тур президентских выборов, в котором сойдутся Дуда и Тшасковський, состоится в воскресенье, 12 июля.
Дуда победил в первом туре, набрав 43,5% голосов. Рафал Тшасковський был вторым с 30,5%. Явка составила 64,5%.
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