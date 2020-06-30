Дуда выиграл первый тур выборов президента Польши, - окончательные результаты

30 июня, 2020, 10:32

Согласно окончательным результатам, в первом туре выборов президента Польши больше всего голосов набрал действующий глава государства Дуда

Как сообщает Радио Свобода , при нынешнем польского президента отдали свои голоса 43,5% избирателей. Его ближайший соперник мэр Варшавы Рафал Тшасковський набрал 30,5%.

Поскольку ни одному из кандидатов не удалось набрать более 50% голосов в стране 12 июля состоится второй тур выборов президента.

При этом, несмотря на пандемию коронавируса, явка на выборах была высокой с 1995 года - 64,4%.

Первый тур президентских выборов в Польше проходил 28 июня. Выборы перенесли с мая на июнь из-за пандемии коронавируса.

Поскольку выборы организовали в условиях эпидемии, они проводились по гибридной системой: части избирателей из наиболее пострадавших от пандемии районов разрешили голосовать по почте.

На избирательные участки нужно было обязательно приходить в масках, но при подтверждении физического лица ее просили ненадолго снять.

Согласно экзит-полам , которые были обнародованы сразу после голосования за Дуду отдали голоса 41,8% избирателей, за Тшасковського - 30,4%; а главным - 13,3%.