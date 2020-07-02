Польша: Дуда имеет незначительное преимущество перед вторым туром, - опрос

2 июля, 2020, 14:31

За 10 дней до второго тура президентских выборов в Польше опрос отдает победу Анджею Дуде с незначительным отрывом от оппозиционера Рафала Тшасковського

Об этом свидетельствует последний социологический опрос службы Pollster для программы "Wiadomości" польского телеканала TVP1 .

51,14% респондентов намерены поддержать действующего президента Анджея Дуду во втором туре выборов.

48,86% готовы проголосовать за кандидата "Гражданской платформы", мэра Варшавы Рафала Тшасковського.

В социологическом исследовании, которое проводилось с 30 июня по 1 июля, приняли участие 1018 человек.

Второй тур президентских выборов, в котором сойдутся Дуда и Тшасковський, состоится в воскресенье, 12 июля.

Дуда победил в первом туре , набрав 43,5% голосов. Рафал Тшасковський был вторым с 30,5%. Явка составила 64,5%.