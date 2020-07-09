Нафтогаз примет участие в конкурсе на поставщика "последней надежды"
Об этом сообщила пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины" в Facebook.
НАК "Нафтогаз" и наша газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины "подали документы для участия в конкурсе на поставщика" последней надежды "(ПОН)", - говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что дееспособный ПОН - это страховка для потребителя, который по каким-то форс-мажорных обстоятельствам остался без поставщика. ПОН поставлять газ любому клиенту - бытовой или небытового - в течение 60 дней. За это время потребитель должен найти себе нового постоянного поставщика газа.
Отмечается, что по условиям конкурса, кандидат на ПОН должно обеспечить резерв в 3,5 млрд куб м газа - это показатель большого потреблении в отопительный сезон 2019-2020.
В пресс-службе добавили, что НАК "Нафтогаз Украины" неоднократно доказывал, что способен обеспечить бесперебойные поставки газа в сложных ситуациях, а газопоставляющая компания - эффективно работать с украинцами.
- Как сообщалось, Кабмин продлил действие публичных специальных обязанностей (ПСО) для продажи газа населению по льготной цене до 1 августа из-за необходимости избрания поставщика последней надежды.
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