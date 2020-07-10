Коронавирус: Львовщина в рейтинге антилидеров уступила Закарпатью

10 июля, 2020, 10:09

По состоянию на утро 10 июля на Львовщине зафиксировали 82 новых случая заболевания коронавирусом. Один человек умер

Показатель новых больных уменьшается, и по сегодняшней статистике Львовщина на втором месте среди областей Украины. На первом же оказалось Закарпатье, где 112 новых больных в сутки. Напомним, около трех недель Львовская область возглавляла антирейтинг больных COVID-19, передает Еспресо .

В целом во Львове и Львовской области 6763 подтвержденных случаях инфицирования коронавируса, из которых 178 - летальные. 1003 человек выздоровели.

По вчерашние сутки лабораторные центры провели 1088 ПЦР-тестов, из которых 82 - положительные результаты. Среди них - 33 жители Львова. По результатам ПЦР-диагностики, 82 больных - это 7,5% от обследованных. Это значительно лучший показатель, чем вчера (9,2%) и позавчера (8,5%). Поэтому можно предположить, что положительная динамика на Львовщине сохраняется с незначительными колебаниями с начала июля.

Больше всего больных (162) - в областной инфекционной больнице. Из них 119 - с подтвержденным диагнозом COVID-19, среди которых 28 медицинских работников. 75% больных - люди старше 50 лет.

"Состояние больных в отделениях преимущественно тяжелый, получают медицинскую помощь. В отделении интенсивной терапии - четверо больных, трое на аппаратах ИВЛ в очень тяжелом состоянии. Больным проводится комплекс диагностических и лечебных мероприятий. К сожалению, за прошедшие сутки умер один больной с подтвержденным COVID- 19 ", - отметил врач-инфекционист Игорь Берник.

Напомним, умерла рацивниця Львовского областного лабораторного центра. Женщина находилась более двух недель в областной инфекционной больнице. Последние двое суток - на аппарате искусственной вентиляции легких. Женщине было 55 лет. Сейчас в больнице находится человек пациентки. Он также инфицирован COVID-19.

Добавим, в целом по Украине за последние сутки зафиксировано 819 новых случаев заболевания коронавирусной инфекции, 18 пациентов умерли, 1016 - выздоровели.