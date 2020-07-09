Во Львове от COVID-19 умерла сотрудница лаборатории
Об этом сообщила главная епидемиолог области Наталья Тимко, передает 24 канал.
"9 июля умерла помощница эпидемиолога областного лабораторного центра. Женщина находилась более двух недель в областной инфекционной больнице. Последние двое суток - в отделении интенсивной терапии на аппарате искусственной вентиляции легких", - отметила Тимко.
Умершей было 55 лет. Болезнь у женщины развивалась постепенно. Сначала у пациентки появились кашель и одышка, впоследствии обнаружили пневмонию, а затем получили положительный результат теста на коронавирус.
В больнице сейчас находится муж пациентки. Он также инфицирован COVID-19.
Однако, по словам Натальи Тимко, у него наблюдается положительная динамика болезни.
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