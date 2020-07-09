Во Львове от COVID-19 умерла сотрудница лаборатории

9 июля, 2020, 20:28

Во Львове от коронавируса умерла сотрудница Львовского областного лабораторного центра

Об этом сообщила главная епидемиолог области Наталья Тимко, передает 24 канал.

"9 июля умерла помощница эпидемиолога областного лабораторного центра. Женщина находилась более двух недель в областной инфекционной больнице. Последние двое суток - в отделении интенсивной терапии на аппарате искусственной вентиляции легких", - отметила Тимко.

Умершей было 55 лет. Болезнь у женщины развивалась постепенно. Сначала у пациентки появились кашель и одышка, впоследствии обнаружили пневмонию, а затем получили положительный результат теста на коронавирус.

В больнице сейчас находится муж пациентки. Он также инфицирован COVID-19.

Однако, по словам Натальи Тимко, у него наблюдается положительная динамика болезни.

В Одесской области от осложнений, вызванных COVID-19, умер мужчина, у которого болезнь протекала бессимптомно.

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