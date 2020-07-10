В Украине коронавирусом заразились более 52 тыс. человек, в течение суток - 819 новых случаев
Об этом сообщает пресс-служба МОЗ.
В течение дня 9 июля было зафиксировано 819 новых случаев коронавируса, 18 пациентов умерли, 1016 - выздоровели.
По регионам заболеваемость распространяется следующим образом:
Винницкая область - 2060 случаев;
Волынская область - 2932 случая;
Днепропетровская область - 1137 случаев;
Донецкая область - 751 случай;
Житомирская область - 1512 случаев;
Закарпатская область - 3734 случая;
Запорожская область - 610 случаев;
Ивано-Франковская область - 2915 случаев;
Кировоградская область - 670 случаев;
г. Киев - 5990 случаев;
Киевская область - 2940 случаев;
Львовская область - 6763 случая;
Луганская область - 90 случаев;
Николаевская область - 467 случаев;
Одесская область - 2108 случаев;
Полтавская область - 330 случаев;
Ровенская область - 4454 случая;
Сумская область - 332 случая;
Тернопольская область - 2174 случая;
Харьковская область - 2577 случаев;
Херсонская область - 203 случая;
Хмельницкая область - 881 случай;
Черновицкая область - 5096 случаев;
Черкасская область - 725 случаев;
Черниговская область - 592 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 9 июля 2020 в Центр поступило 1093 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с началу 2020 года поступило 99 603 сообщения о подозрении на COVID-19.
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