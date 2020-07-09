Зеленский сообщил НАПК о продаже дома в Киевской области
Об этом сообщает пресс-центр Офиса президента.
Зеленский в июле 2020 года продал дом в с. Иванковичи в Киевской области. Кроме того, Зеленский осуществил продажу земельного участка, на котором расположен проданный дом.
Соответствующая информация отражена в Едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления 7 июля 2020 года.
Как уточнили в Офисе президента, Зеленский с семьей временно будет проживать в государственной резиденции "Конча-Заспа".
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- 7 июля президент Зеленский опубликовал на сайте электронных деклараций сообщение о существенных изменениях в имущественном состоянии, в связи с тем, что продал дом и земельный участок в Иванковичах.
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