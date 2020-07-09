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Espreso.tvОбществоЗеленский сообщил НАПК о продаже дома в Киевской области

Зеленский сообщил НАПК о продаже дома в Киевской области


фото: Офіс президента
Президент Владимир Зеленский сообщил Национальному агентству по предупреждению коррупции о существенных изменениях в своем имущественном состоянии

Об этом сообщает пресс-центр Офиса президента.

Зеленский в июле 2020 года продал дом в с. Иванковичи в Киевской области. Кроме того, Зеленский осуществил продажу земельного участка, на котором расположен проданный дом.

Соответствующая информация отражена в Едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления 7 июля 2020 года.

Как уточнили в Офисе президента, Зеленский с семьей временно будет проживать в государственной резиденции "Конча-Заспа".

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