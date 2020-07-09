Зеленский пользуется "дачей Ющенко" в Конче-Заспе - "Схемы"
Об этом сообщают журналисты проекта Схемы: коррупция в деталях .
В этом имении также известном как "дача Ющенко", накануне сделали ремонт за государственный счет.
Ремонт начался в конце 2019 года. Почти 200 тыс.гривен из государственного бюджета было потрачено на услуги по аварийно-восстановительным работам по текущему ремонту дома, еще 110 тыс. гривен ушло на ремонт системы пожарной сигнализации. Об этом свидетельствуют данные с сайта публичных закупок Prozorro.
О том, что дачу готовят для Зеленского, журналистам еще в марте подтвердили два источника - один в Управлении государственной охраны, второй - с доступом к самой резиденции. В июле Зеленский начал пользоваться дачей, говорится в расследовании.
6 июля съемочная группа зафиксировала, как кортеж президента вечером, после завершения рабочего дня, направился в сторону Кончи-Заспы, въехал на режимную территорию и уехал оттуда только утром.
На следующий день он тоже ночевал здесь. Также журналистам удалось зафиксировать, как в эти дни утром с территории государственных дач выезжал автомобиль жены президента Елены Зеленской.
Журналисты обратились за комментарием к президенту Зеленскому. Ответа он не дал. Его пресс-секретарь Юлия Мендель заметила, что они не смогут оперативно дать комментарий, потому что президент в командировке.
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- 7 июля президент Зеленский опубликовал на сайте электронных деклараций сообщение о существенных изменениях в имущественном состоянии в связи с тем, что продал дом и земельный участок в Иванковичах.
- До избрания во власть Зеленский осуждал политиков, которые пользуются государственными льготами и привилегиями. Он утверждал, что государственные резиденции надо отдать детям.
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