9 июля, 2020, 21:53

Об этом сообщают журналисты проекта Схемы: коррупция в деталях .

В этом имении также известном как "дача Ющенко", накануне сделали ремонт за государственный счет.

Ремонт начался в конце 2019 года. Почти 200 тыс.гривен из государственного бюджета было потрачено на услуги по аварийно-восстановительным работам по текущему ремонту дома, еще 110 тыс. гривен ушло на ремонт системы пожарной сигнализации. Об этом свидетельствуют данные с сайта публичных закупок Prozorro.

О том, что дачу готовят для Зеленского, журналистам еще в марте подтвердили два источника - один в Управлении государственной охраны, второй - с доступом к самой резиденции. В июле Зеленский начал пользоваться дачей, говорится в расследовании.

6 июля съемочная группа зафиксировала, как кортеж президента вечером, после завершения рабочего дня, направился в сторону Кончи-Заспы, въехал на режимную территорию и уехал оттуда только утром.

На следующий день он тоже ночевал здесь. Также журналистам удалось зафиксировать, как в эти дни утром с территории государственных дач выезжал автомобиль жены президента Елены Зеленской.

Журналисты обратились за комментарием к президенту Зеленскому. Ответа он не дал. Его пресс-секретарь Юлия Мендель заметила, что они не смогут оперативно дать комментарий, потому что президент в командировке.

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