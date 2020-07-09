ВВП Украины за пять месяцев сократился на 6%, - Минэкономики

9 июля, 2020, 10:59

По данным Минэкономики, валовой внутренний продукт Украины в январе-мае 2020 сократился на 5,9%.

Об этом говорится в обзоре экономической активности за май 2020 года, опубликованном на сайте Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

"По итогам января-мая 2020 году сокращения сводного индекса производства составил 7,3% (падение на 6,7% в январе-апреле 2020) и соответственно сокращение объемов ВВП оценен Минэкономики на уровне 5,9%", - говорится в обзоре.

Вместе с тем, в обзоре отмечается, что в мае результаты большинства видов экономической деятельности продемонстрировали замедление темпов падения на фоне смягчения карантина. В частности, речь идет о возобновлении деятельности большинства торгово-развлекательных центров, других учреждений торгового и бытового обслуживания населения, продовольственных рынков, частичного восстановления пассажирских перевозок автомобильным транспортом в городском, пригородном внутриобластному и международном сообщении, а также работы метрополитена.

В министерстве отметили, что это выражается в улучшении индекса ожиданий деловой активности по сравнению с предыдущим месяцем.

В то же время, в обзоре говорится, что негативное влияние на распространение в мире COVID-19 (из-за временного уменьшения общей экономической активности в мире, инвестиционной паузы, в том числе, со стороны иностранных инвесторов) и действие сдерживающих факторов, сложившихся в предыдущих периодах, сдерживали развитие большинства видов экономической деятельности.

Напомним, по прогнозам НБУ, падение реального ВВП по итогам 2020 году может превысить 5%.

В НБУ также прогнозируют, что дефицит государственного бюджета по итогам года может превысить 7,5% ВВП .

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