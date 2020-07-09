Производство по Холодницкому: прокуратура закрыла дело и засекретили его

9 июля, 2020, 16:23

Журналисты получили официальный ответ от Офиса генерального прокурора на вопрос о причинах открытия на главу САП Назара Холодницкого дисциплинарного производства

Официальный ответ на журналистский запрос о причинах производства получило издание "Бабель".

В ответе ОГПУ говорится, что дисциплинарное производство в отношении заместителя генпрокурора - руководителя САП - Назара Холодницкого было закрыто 2 июля.

В прокуратуре отказались сообщить причину открытия производства и его содержание, отметив, что ему присвоят гриф секретности "для служебного пользования".

Письмо-ответ Офиса генпрокурора:

Напомним, 29 мая стало известно, что генеральный прокурор Ирина Венедиктова поручила заместителю Андрею Любовичу провести служебное расследование о деятельности главы специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого.

16 июня Холодницкий сообщил, что на него открыто дисциплинарное производство, по результатам которого кадровая комиссия должна была рассмотреть вопрос о его отстранении от должности.

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