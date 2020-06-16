Кадровая комиссия ОГП рассмотрит отстранение Холодницкого из-за дисциплинарного производства

16 июня, 2020, 16:55

В отношении руководителя САП Назара Холодницкого открыто дисциплинарное производство, 17 июня кадровая комиссия рассмотрит вопрос о его отстранении от должности

Об этом сообщил сам Холодницкий в Facebook.

"Ну что же ... Может, хоть завтра узнаю, в чем суть и почему все так секретно ...", - написал он.

Он обнародовал два документа, которые получил из Офиса генерального прокурора: один об открытии производства по жалобе руководителя Генеральной инспекции ОГП Сергея Лисаченко, другой - сообщение о времени и месте рассмотрения вышеуказанной жалобы кадровой комиссией.