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Espreso.tvОбществоКадровая комиссия ОГП рассмотрит отстранение Холодницкого из-за дисциплинарного производства

Кадровая комиссия ОГП рассмотрит отстранение Холодницкого из-за дисциплинарного производства


фото: slovoidilo
В отношении руководителя САП Назара Холодницкого открыто дисциплинарное производство, 17 июня кадровая комиссия рассмотрит вопрос о его отстранении от должности

Об этом сообщил сам Холодницкий в Facebook.

"Ну что же ... Может, хоть завтра узнаю, в чем суть и почему все так секретно ...", - написал он.

Он обнародовал два документа, которые получил из Офиса генерального прокурора: один об открытии производства по жалобе руководителя Генеральной инспекции ОГП Сергея Лисаченко, другой - сообщение о времени и месте рассмотрения вышеуказанной жалобы кадровой комиссией.

  • Генеральный прокурор Ирина Венедиктова поручила заместителю Андрею Любовичу провести служебное расследование о деятельности главы специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкому.

 

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