На Закарпатье могут вернуться к жесткому карантину, - председатель ОГА

9 июля, 2020, 15:55

На Закарпатье из-за количества инфицированных коронавирусом лиц возможно возвращение к первому этапу (жесткого) карантина

Об этом заявил на брифинге председатель Закарпатской ОГА Алексей Петров, передает Укринформ.

"Глядя на высокое количество инфицированных коронавирусом людей на Закарпатье ежедневно, мы стоим на пороге возможного возвращения к первому этапу карантина", - заявил Петров.

По его словам, в области - высокий уровень загруженности больниц второй волны, которые начали принимать больных COVID-19.

Вместе с тем, разгрузились учреждения первой волны - до 64%.

"В последнее время вспышки фиксируют в населенных пунктах области, где проводились свадьбы, массовые богослужения, дни рождения, поминки без соблюдения карантинных мероприятий", - отметил Петров.

По данным Минздрава, по состоянию на 9 июля в области зафиксировано 3 622 случая коронавируса.

На Закарпатье от 4 июля запретили работу учреждений для проведения свадеб, поминок и выпускных, ограничили богослужения в храмах.