На Закарпатье могут вернуться к жесткому карантину, - председатель ОГА
Об этом заявил на брифинге председатель Закарпатской ОГА Алексей Петров, передает Укринформ.
"Глядя на высокое количество инфицированных коронавирусом людей на Закарпатье ежедневно, мы стоим на пороге возможного возвращения к первому этапу карантина", - заявил Петров.
По его словам, в области - высокий уровень загруженности больниц второй волны, которые начали принимать больных COVID-19.
Вместе с тем, разгрузились учреждения первой волны - до 64%.
"В последнее время вспышки фиксируют в населенных пунктах области, где проводились свадьбы, массовые богослужения, дни рождения, поминки без соблюдения карантинных мероприятий", - отметил Петров.
- По данным Минздрава, по состоянию на 9 июля в области зафиксировано 3 622 случая коронавируса.
- На Закарпатье от 4 июля запретили работу учреждений для проведения свадеб, поминок и выпускных, ограничили богослужения в храмах.
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