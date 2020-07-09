В Украине зафиксировано более 51 тыс. заражений коронавирусом, за сутки - 810 новых случаев
Об этом сообщает пресс-служба МЗ.
В течение дня 8 июля было зафиксировано 810 новых случаев коронавируса, 21 пациент умер, 665 пациентов выздоровели.
По регионам заболеваемость распространяется следующим образом:
Винницкая область - 2021 случай;
Волынская область - 2875 случаев;
Днепропетровская область - 1130 случаев;
Донецкая область - 749 случаев;
Житомирская область - 1500 случаев;
Закарпатская область - 3622 случая;
Запорожская область - 605 случаев;
Ивано-Франковская область - 2857 случаев;
Кировоградская область - 669 случаев;
г. Киев - 5872 случая;
Киевская область - 2895 случаев;
Львовская область - 6681 случай;
Луганская область - 90 случаев;
Николаевская область - 465 случаев;
Одесская область - 2052 случая;
Полтавская область - 327 случаев;
Ривненская область - 4380 случаев;
Сумская область - 328 случаев;
Тернопольская область - 2153 случая;
Харьковская область - 2521 случай;
Херсонская область - 201 случай;
Хмельницкая область - 865 случаев;
Черновицкая область - 5074 случая;
Черкасская область - 707 случаев;
Черниговская область - 585 случаев.
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