Закарпатье усиливает карантин, ограничат церковные службы
Об этом сообщила пресс-служба ОГА.
Во время заседания комиссии ТЭБ и ЧС было принято решение усилить карантинные меры, в частности ограничить на время работы заведений общественного питания и учреждений развлекательной деятельности до 22 часов.
С 4 июля запрещено функционирование помещений, которые сдаются в аренду для проведения массовых мероприятий
На территории области ограничивается проведение богослужений в помещениях храмов, молитвенно домов и других сооружениях.
Теперь службы можно проводить только на открытом воздухе с соблюдением всех требований.
В Межгорском районе временно запретили работу вещевых рынков.
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