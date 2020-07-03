Закарпатье усиливает карантин, ограничат церковные службы

3 июля, 2020, 18:22

На территории Закарпатской области усилили карантин

Об этом сообщила пресс-служба ОГА.

Во время заседания комиссии ТЭБ и ЧС было принято решение усилить карантинные меры, в частности ограничить на время работы заведений общественного питания и учреждений развлекательной деятельности до 22 часов.

С 4 июля запрещено функционирование помещений, которые сдаются в аренду для проведения массовых мероприятий

На территории области ограничивается проведение богослужений в помещениях храмов, молитвенно домов и других сооружениях.

Теперь службы можно проводить только на открытом воздухе с соблюдением всех требований.

В Межгорском районе временно запретили работу вещевых рынков.

3 июля на Волыни усиливают карантинные меры в районах массового отдыха, в частности у водоемов

В Харькове 3 июля частично усилили карантин.