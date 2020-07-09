Лунин помог "Овьедо" получить очередную победу в чемпионате Испании
9 июля, 2020, 13:51
В 39-м туре чемпионата Испании по футболу "Овьедо" победил "Лас-Пальмас" со счетом 2: 1
Об этом сообщает Еспресо.TV .
21-летний Андрей Лунин провел на футбольном поле весь матч и пропустил гол на 68-й минуте. В текущем сезоне на счету украинского вратаря 18 матчей, 6 из которых «на ноль».
В турнирной таблице второго испанского дивизиона "Овьедо" занимает 17-ю строчку, имеет 47 очков и борется за выживание, отрыв команды от зоны вылета 2 балла. До конца сезона осталось три тура.
Чемпионат Испании по футболу
39-й тур
8 июля
"Овьедо" - "Лас-Пальмас" 2: 1
Голы: Ортуньйо, 37, Сангальи, 50 - Кастро, 68
- 5 июля Лунин в третьем матче чемпионата Испании отбил одиннадцатиметровый удар.
- Напомним, 22 июня Андрей Лунин отстоял «на ноль» в матче чемпионата Испании против "Спортинга".
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