Лунин помог "Овьедо" получить очередную победу в чемпионате Испании

9 июля, 2020, 13:51

В 39-м туре чемпионата Испании по футболу "Овьедо" победил "Лас-Пальмас" со счетом 2: 1

Об этом сообщает Еспресо.TV .

21-летний Андрей Лунин провел на футбольном поле весь матч и пропустил гол на 68-й минуте. В текущем сезоне на счету украинского вратаря 18 матчей, 6 из которых «на ноль».

В турнирной таблице второго испанского дивизиона "Овьедо" занимает 17-ю строчку, имеет 47 очков и борется за выживание, отрыв команды от зоны вылета 2 балла. До конца сезона осталось три тура.

Чемпионат Испании по футболу

39-й тур

8 июля

"Овьедо" - "Лас-Пальмас" 2: 1

Голы: Ортуньйо, 37, Сангальи, 50 - Кастро, 68

5 июля Лунин в третьем матче чемпионата Испании отбил одиннадцатиметровый удар.

Напомним, 22 июня Андрей Лунин отстоял «на ноль» в матче чемпионата Испании против "Спортинга".