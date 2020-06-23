Украинский голкипер Лунин отстоял "на ноль" в принципиальном матче чемпионата Испании по футболу
23 июня, 2020, 11:52
Украинский вратарь "Овьедо" Андрей Лунин отстоял "на ноль" матч дерби второго дивизиона чемпионата Испании против "Спортинг Хихона"
Об этом сообщает Еспресо.TV .
В матче 34-го тура испанской Сегунды "Овьедо" на выезде обыграло своего принципиального соперника "Спортинг Хихон". На 70-й минуте за команду Лунина отличился Борха Санчес.
В турнирной таблице второго испанского дивизиона "Овьедо" занимает 16 место, в активе команды 40 очков, отрыв от зоны вылета составляет 2 балла.
Андрей Лунин в нынешнем сезоне сыграл за "Овьедо" 13 матчей, пропустил 11 голов и 4 игры отстоял "на ноль".
Чемпионат Испании
34 тур
22 июня
"Спортинг Хихон" - "Овьедо" 0: 1
Гол: Санчес, 70
- 18 июня украинский вратарь "Овьедо" Андрей Лунин отразил одиннадцатиметровый в матче второго дивизиона чемпионата Испании против "Депортиво".
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