 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортУкраинский голкипер Лунин отстоял "на ноль" в принципиальном матче чемпионата Испании по футболу

Украинский голкипер Лунин отстоял "на ноль" в принципиальном матче чемпионата Испании по футболу


фото: Getty Images
Украинский вратарь "Овьедо" Андрей Лунин отстоял "на ноль" матч дерби второго дивизиона чемпионата Испании против "Спортинг Хихона"

Об этом сообщает Еспресо.TV .

В матче 34-го тура испанской Сегунды "Овьедо" на выезде обыграло своего принципиального соперника "Спортинг Хихон". На 70-й минуте за команду Лунина отличился Борха Санчес.

В турнирной таблице второго испанского дивизиона "Овьедо" занимает 16 место, в активе команды 40 очков, отрыв от зоны вылета составляет 2 балла.

Андрей Лунин в нынешнем сезоне сыграл за "Овьедо" 13 матчей, пропустил 11 голов и 4 игры отстоял "на ноль".

Чемпионат Испании

34 тур

22 июня

"Спортинг Хихон" - "Овьедо" 0: 1

Гол: Санчес, 70

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

23 июня, 2020 вторник

больше новостей

23 июня, 2020 вторник

22 июня, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать