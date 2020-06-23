Украинский голкипер Лунин отстоял "на ноль" в принципиальном матче чемпионата Испании по футболу

23 июня, 2020, 11:52

Украинский вратарь "Овьедо" Андрей Лунин отстоял "на ноль" матч дерби второго дивизиона чемпионата Испании против "Спортинг Хихона"

Об этом сообщает Еспресо.TV .

В матче 34-го тура испанской Сегунды "Овьедо" на выезде обыграло своего принципиального соперника "Спортинг Хихон". На 70-й минуте за команду Лунина отличился Борха Санчес.

В турнирной таблице второго испанского дивизиона "Овьедо" занимает 16 место, в активе команды 40 очков, отрыв от зоны вылета составляет 2 балла.

Андрей Лунин в нынешнем сезоне сыграл за "Овьедо" 13 матчей, пропустил 11 голов и 4 игры отстоял "на ноль".

Чемпионат Испании

34 тур

22 июня

"Спортинг Хихон" - "Овьедо" 0: 1

Гол: Санчес, 70

18 июня украинский вратарь "Овьедо" Андрей Лунин отразил одиннадцатиметровый в матче второго дивизиона чемпионата Испании против "Депортиво".