Украинец Лунин отбил пенальти в чемпионата Испании

5 июля, 2020, 15:55

Украинский голкипер "Овьедо" Андрей Лунин в третьем матче чемпионата Испании отразил одиннадцатиметровый

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Лунин парировал пенальти в матче 38-го тура второго испанского дивизиона против "Кадиса". На 12-й минуте украинец отразил удар Алекса Фернандеса. Это не спасло "Овьедо" от поражения, он пропустил два гола от Тони Лосано на 44-й и 51-й минутах и проиграл 0:2.

В нынешнем сезоне Лунин сыграл за "Овьедо" 16 матчей и пропустил 15 голов. Украинец отразил пенальти в третий раз за сезон.

"Овьедо" занимает 17-е место и находится рядом с зоной вылета.

Напомним, 22 июня Андрей Лунин отстоял "на ноль" в матче чемпионата Испании против "Спортинга".

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