Украинец Лунин отбил пенальти в чемпионата Испании
5 июля, 2020, 15:55
Украинский голкипер "Овьедо" Андрей Лунин в третьем матче чемпионата Испании отразил одиннадцатиметровый
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Лунин парировал пенальти в матче 38-го тура второго испанского дивизиона против "Кадиса". На 12-й минуте украинец отразил удар Алекса Фернандеса. Это не спасло "Овьедо" от поражения, он пропустил два гола от Тони Лосано на 44-й и 51-й минутах и проиграл 0:2.
В нынешнем сезоне Лунин сыграл за "Овьедо" 16 матчей и пропустил 15 голов. Украинец отразил пенальти в третий раз за сезон.
"Овьедо" занимает 17-е место и находится рядом с зоной вылета.
- Напомним, 22 июня Андрей Лунин отстоял "на ноль" в матче чемпионата Испании против "Спортинга".
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
30 июня, 2020 "Клеймо качества", или Куда ведут "корабельные" страхи
-
29 июня, 2020 Тайна мастера. Вымышленная биография Антонио Страдивари
-
28 июня, 2020 Родной, независим и государственный! Язык и Конституция
-
30 июня, 2020 Виталий Портников: Путин будет "дожимать" Лукашенко
-
Читайте также
-
29 июня, 2020 Тайна мастера. Вымышленная биография Антонио Страдивари
-
28 июня, 2020 Родной, независим и государственный! Язык и Конституция
-
30 июня, 2020 Виталий Портников: Путин будет "дожимать" Лукашенко