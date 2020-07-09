Лучшим бомбардиром Кубка Украины стал игрок сельского клуба из 2 лиги

9 июля, 2020, 15:17

Лучшим бомбардиром Кубка Украины-2019/20 стал полузащитник "Альянса" из Липовой Долины Владислав Шарай

Об этом сообщает официальный сайт "Альянса".

В футбольном розыгрыше Шарай забил 4 мяча. В первом раунде он забил один мяч "Ужгороду" (2:0), во втором - дважды поразил ворота "Чайки" (4:1), а в третьем матче принес победу команде с Сумщины над "Балканами" (1:0 ).

Представитель низших лиг возглавляет рейтинг бомбардиров Кубка Украины уже 9-й раз в истории, и третий сезон подряд.

"Альянс" начинал сезон во второй лиге Украины по футболу, где по итогам сезона занял третье место и будет играть стыковые матчи за выход в первую лигу.

На счету 23-летнего Владислава Шарая 18 матчей и 10 голов во второй лиге.

12 июня стало известно, что в следующем сезоне в первой лиге Украины сыграют 4 новые футбольные команды.

Напомним, 8 июля в финале Кубка Украины по футболу полтавская "Ворскла" проиграла киевскому "Динамо" в серии пенальти .