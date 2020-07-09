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Espreso.tvСпортЛучшим бомбардиром Кубка Украины стал игрок сельского клуба из 2 лиги

Лучшим бомбардиром Кубка Украины стал игрок сельского клуба из 2 лиги


фото: fc-alliance.com.ua
Лучшим бомбардиром Кубка Украины-2019/20 стал полузащитник "Альянса" из Липовой Долины Владислав Шарай

Об этом сообщает официальный сайт "Альянса".

В футбольном розыгрыше Шарай забил 4 мяча. В первом раунде он забил один мяч "Ужгороду" (2:0), во втором - дважды поразил ворота "Чайки" (4:1), а в третьем матче принес победу команде с Сумщины над "Балканами" (1:0 ).

Представитель низших лиг возглавляет рейтинг бомбардиров Кубка Украины уже 9-й раз в истории, и третий сезон подряд.

"Альянс" начинал сезон во второй лиге Украины по футболу, где по итогам сезона занял третье место и будет играть стыковые матчи за выход в первую лигу.

На счету 23-летнего Владислава Шарая 18 матчей и 10 голов во второй лиге.

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