Лучшим бомбардиром Кубка Украины стал игрок сельского клуба из 2 лиги
Об этом сообщает официальный сайт "Альянса".
В футбольном розыгрыше Шарай забил 4 мяча. В первом раунде он забил один мяч "Ужгороду" (2:0), во втором - дважды поразил ворота "Чайки" (4:1), а в третьем матче принес победу команде с Сумщины над "Балканами" (1:0 ).
Представитель низших лиг возглавляет рейтинг бомбардиров Кубка Украины уже 9-й раз в истории, и третий сезон подряд.
"Альянс" начинал сезон во второй лиге Украины по футболу, где по итогам сезона занял третье место и будет играть стыковые матчи за выход в первую лигу.
На счету 23-летнего Владислава Шарая 18 матчей и 10 голов во второй лиге.
- 12 июня стало известно, что в следующем сезоне в первой лиге Украины сыграют 4 новые футбольные команды.
- Напомним, 8 июля в финале Кубка Украины по футболу полтавская "Ворскла" проиграла киевскому "Динамо" в серии пенальти .
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