Стало известно, какие команды пополнят первую лигу Украины по футболу
12 июня, 2020, 17:15
В следующем сезоне в первой лиге Украины сыграют 4 новых футбольных команды
Об этом сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола.
Исполнительный комитет УАФ утвердил принятые ранее на внеочередной конференции ПФЛ решение о досрочно завершения чемпионата во второй лиге.
В следующем сезоне в первой лиге появятся четыре новые команды, которые обеспечили себе выход из второй лиги. Это команды, которые заняли первые вторые места групп А и Б: "Нива" Тернополь, "Полесье" Житомир, "ВПК-Агро" Мандалинивка и "Кристалл" Херсон.
Клубы первой лиги, занявшие 15-16 места, сыграют с третьими командами групп А и Б второй лиги: "Верес" Ровно и "Альянс" Долина.
- 11 июня на конференции ПФЛ клубы первой лиги проголосовали за продолжение чемпионата Украины по футболу.
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