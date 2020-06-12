Стало известно, какие команды пополнят первую лигу Украины по футболу

12 июня, 2020, 17:15

В следующем сезоне в первой лиге Украины сыграют 4 новых футбольных команды

Об этом сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола.

Исполнительный комитет УАФ утвердил принятые ранее на внеочередной конференции ПФЛ решение о досрочно завершения чемпионата во второй лиге.

В следующем сезоне в первой лиге появятся четыре новые команды, которые обеспечили себе выход из второй лиги. Это команды, которые заняли первые вторые места групп А и Б: "Нива" Тернополь, "Полесье" Житомир, "ВПК-Агро" Мандалинивка и "Кристалл" Херсон.

Клубы первой лиги, занявшие 15-16 места, сыграют с третьими командами групп А и Б второй лиги: "Верес" Ровно и "Альянс" Долина.