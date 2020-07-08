Пожары на Луганщине: Аваков и Данилов выехали на место событий

8 июля, 2020, 09:59

8 июля министр внутренних дел Арсен Аваков, секретарь СНБО Алексею Данилов, председатель ГСЧС Николай Чечеткин и руководитель Нацполиции Игорь Клименко экстренно отправились в Луганскую область

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

"Министр внутренних дел Арсен Аваков, секретарь СНБО Алексей Данилов, председатель ГСЧС Николай Чечеткин и председатель Нацполиции Игорь Клименко экстренно отправились в Луганскую область для координации сил в преодолении масштабных лесных пожаров и осуществлении воздушного мониторинга районов возгорания. Кроме того, запланировано заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций", - говорится в сообщении.

Напомним, на 8 часов утра 8 июля на территории Новоайдарского района Луганской области наблюдаются отдельные очаги горения лесных массивов вблизи сел Смоляниново, Капитаново и Вороново.

К тушению привлечены 1 125 человек и 201 единица техники, из них от ГСЧС 638 человек личного состава и 140 единиц техники в том числе 2 самолета АН-32П

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