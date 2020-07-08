Пожары на Луганщине: Аваков и Данилов выехали на место событий
Об этом сообщает пресс-служба МВД.
"Министр внутренних дел Арсен Аваков, секретарь СНБО Алексей Данилов, председатель ГСЧС Николай Чечеткин и председатель Нацполиции Игорь Клименко экстренно отправились в Луганскую область для координации сил в преодолении масштабных лесных пожаров и осуществлении воздушного мониторинга районов возгорания. Кроме того, запланировано заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций", - говорится в сообщении.
Напомним, на 8 часов утра 8 июля на территории Новоайдарского района Луганской области наблюдаются отдельные очаги горения лесных массивов вблизи сел Смоляниново, Капитаново и Вороново.
К тушению привлечены 1 125 человек и 201 единица техники, из них от ГСЧС 638 человек личного состава и 140 единиц техники в том числе 2 самолета АН-32П
Арсен # Аваков и Алексей # Данилов экстренно отправились в Луганскую область, где произошли масштабные лесные пожары https://t.co/uEa5LzzPoX pic.twitter.com/VvaRRwRY0M- МВД Украины (@MVS_UA) July 8, 2020
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
6 июля, 2020 Капитаны бумажных морей
-
6 июля, 2020 В ночь на Купала цветок искала. Украина древняя
-
-
Читайте также
-
6 июля, 2020 Капитаны бумажных морей
-
6 июля, 2020 В ночь на Купала цветок искала. Украина древняя
-