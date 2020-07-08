Сбивание MH17: задержанный сотрудник российской разведки был коммуникатором между "ДНР" и руководством РФ, - ОГПУ

8 июля, 2020, 20:28

Мужчина, которого СБУ задержала в Киеве и подозревает в причастности к сбиванию самолета МН17, был коммуникатором между руководством группировки "ДНР" и руководством РФ

Об этом Радио Свобода заявил начальник управления Департамента по преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта Офиса генерального прокурора Андрей Лещенко.

"Задержанный в Киеве мужчина, которого подозревают в причастности к сбиванию пассажирского самолета рейса МН17 в небе над Донбассом в 2014 году, был коммуникатором между руководством группировки "ДНР" и политическим руководством России", - заявил Лещенко.

По его словам, деятельность задержанного сводилась к руководству отдельными частями незаконных вооруженных формирований России на территории Донецкой и Луганской областей Украины.

"Это было разведывательное управление. Политическим сопровождением деятельности этого подразделения уже непосредственно занималась отдельная категория людей. Одним из таких лиц как раз и является задержанный. Они осуществляли руководство отдельными частями незаконных вооруженных формирований России на территории Донецкой и Луганской областей, в том числе и по руководству деятельностью разведуправления. С помощью этих лиц непосредственно определялось по результатам переговоров с политическим руководством России, кого из деятелей назначать на те или иные должности, какие задачи они будут выполнять ", - подчеркнул Лещенко.

Напомним, 7 июля Служба безопасности Украины задержала в Киеве внештатного работника Главного разведывательного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ, который был одним из кураторов главарей "ДНР".

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