СБУ задержала внештатного сотрудника российской разведки, который причастен к сбиванию MH17

7 июля, 2020, 21:30

Служба безопасности Украины задержала в Киеве внештатного работника Главного разведывательного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ, который был одним из кураторов главарей "ДНР"

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"Служба безопасности Украины задержала в Киеве гражданина К., который в течение 2014-2020 годов осуществлял функции одного из "кураторов" руководителей так называемого "ДНР"по линии Главного разведывательного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ (ГРУ РФ)", - говорится в сообщении .

По информации спецслужбы, задержанный как внештатный представитель спецслужб РФ принимал активное участие в создании так называемого "Разведывательного управления ДНР" и других подразделений этой террористической организации.

Задержанному гражданину Украины инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 УК Украины (Создание террористической группы или террористической организации). В ближайшее время ему будет вручено уведомление о подозрении, заявили в ведомстве.

В распоряжении СБУ есть записи телефонных разговоров К., которые "раскрывают детали межведомственных войн между ГРУ и ФСБ за контроль над "руководителями" террористической организации" ДНР ".

"Фигуранты записей в свои разговорах упоминают фамилии директора ФСБ Александра Бортникова и его заместителей Андрея Бурлаки и Сергея Смирнова, помощника президента РФ Владислава Суркова, руководителей "ДНР" Александра Захарченко, Александра Бородая и других", - отмечают в спецслужбе.

Отмечается, что важная часть этих записей - разговоры К. с генерал-майором ГРУ Сергеем Дубинским (позывной "Хмурый") и Леонидом Харченко (позывной "Крот"), объявленных в международный розыск по делу о катастрофе самолета рейса MH17, сбитого в июле 2014 года.

Задержанному должны сообщить о подозрении по факту руководства и участия в террористической организации (ч.1 ст. 258-3 УК Украины), завтра - избрать меру пресечения в виде содержания под стражей.

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