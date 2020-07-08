"Динамо" - "Ворскла": Где и когда смотреть финал Кубка Украины
8 июля, 2020, 07:07
В финале Кубка Украины по футболу киевское "Динамо" сыграет против полтавской "Ворсклы"
Об этом сообщает Еспресо.TV .
На пути к финалу "Ворскла" одолела Ковалевский "Колос" в 1/8 финала, черниговскую "Десну" в четвертьфинале, а в полуфинале полтавчане победили "Мариуполь" в серии пенальти.
"Динамо" прошло донецкий "Шахтер", "Александрию" и "Минай".
Кубок Украины по футболу
финал
8 июля
"Динамо" - "Ворскла"
Харьков, стадион "Металлист"
Начало в 21:30
Прямая трансляция на телеканалах UA: Первый и "Футбол 1"
- 24 июня в полуфинале Кубка Украины по футболу полтавская "Ворскла" победила "Мариуполь" в серии послематчевых пенальти.
- 17 июня в 1/2 Кубка Украины киевское "Динамо" победило в гостях "Минай" и стало первым финалистом турнира.
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