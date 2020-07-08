"Динамо" - "Ворскла": Где и когда смотреть финал Кубка Украины

8 июля, 2020, 07:07

В финале Кубка Украины по футболу киевское "Динамо" сыграет против полтавской "Ворсклы"

Об этом сообщает Еспресо.TV .

На пути к финалу "Ворскла" одолела Ковалевский "Колос" в 1/8 финала, черниговскую "Десну" в четвертьфинале, а в полуфинале полтавчане победили "Мариуполь" в серии пенальти.

"Динамо" прошло донецкий "Шахтер", "Александрию" и "Минай".

Кубок Украины по футболу

финал

8 июля

"Динамо" - "Ворскла"

Харьков, стадион "Металлист"

Начало в 21:30

Прямая трансляция на телеканалах UA: Первый и "Футбол 1"

24 июня в полуфинале Кубка Украины по футболу полтавская "Ворскла" победила "Мариуполь" в серии послематчевых пенальти.

17 июня в 1/2 Кубка Украины киевское "Динамо" победило в гостях "Минай" и стало первым финалистом турнира.