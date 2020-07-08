НБУ начал принимать отчетность небанковских финучреждений

8 июля, 2020, 13:10

НБУ завершил тестирование вебпортала для представления отчетности небанковскими финансовыми учреждениями и запустил его в рабочем режиме

Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины.

"Вебпортал Национального банка открыт для представления отчетности небанковскими финансовыми учреждениями", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что сейчас тестовый период представления отчетности завершен и портал уже работает в рабочем режиме. Так, по состоянию на 6 июня этого года на вебпортале НБУ зарегистрировано более 1 500 небанковских финансовых учреждений, которые в течение марта-июня текущего года участвовали в тестировании отчетности. Небанковские финучреждения, которые еще не зарегистрировались на вебпортале, должны это сделать согласно инструкции регулятора.

Отмечается, что сроки представления отчетности за первое полугодие 2020 года не изменяются.

НБУ также подготовил и обнародовал описательные и видеоинструкции по представлению отчетности для небанковских финансовых учреждений.

В пресс-службе регулятора также добавили, что НБУ с пониманием относиться к случаям задержки представления отчетности, каждый из которых будет рассматриваться отдельно с учетом обстоятельств и обоснованных причин задержки.

Как сообщалось 1 июля вступил в силу закон о "сплите", принятый Верховной Радой 19 сентября 2019 года. Закон предусматривает разделение функций Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере рынков финансовых услуг (Нацкомфинуслуг), между НБУ и НКЦБФР. Отныне, НКЦБФР становится регулятором в системе накопительного пенсионного обеспечения, а также функционирования кредитных механизмов и управления имуществом при строительстве жилья и операций с недвижимостью. При этом НБУ становится регулятором страховых и лизинговых финансовых компаний, а также кредитных союзов, ломбардов и бюро кредитных историй.

Ранее на сайте НБУ появился реестр небанковских финансовых учреждений.

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