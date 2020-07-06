На сайте НБУ появился реестр небанковских финучреждений
Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины.
Согласно сообщению, регулятор открыл на официальном вебсайте Комплексную информационную систему НБУ (КИС НБУ), в которую загружены реестры финансовых учреждений, принятые от предыдущего регулятора - Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере рынков финансовых услуг (Нацкомфинуслуг).
Отмечается, что система позволит участникам рынка и внешним пользователям осуществлять поиск информации о финансовом учреждении в Госреестре финансовых учреждений и информации из Реестра лиц, не являющихся финансовыми учреждениями, но имеющих право предоставлять отдельные финансовые услуги в режиме онлайн. В то же время система позволяет участникам рынка подавать регистрационные карточки для внесения записей в госреестр финучреждений.
"Открыв КИС НБУ, Национальный банк обеспечивает уровень функционала по ведению реестров небанковских финансовых учреждений на уровне предыдущего регулятора и готов к его дальнейшему совершенствованию", - отметили в пресс-службе.
Воспользоваться системой можно на сайте НБУ.
В пресс-службе отметили, что система предназначена только для ведения реестров финучреждений, а отчетность участники рынка будут подавать через вебпортал НБУ.
- Как сообщалось 1 июля вступил в силу закон о "сплите" принят Верховной Радой 19 сентября 2019 года. Закон предусматривает разделение функций Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере рынков финансовых услуг (Нацкомфинуслуг), между НБУ и НКЦБФР. Отныне, НКЦБФР становится регулятором в системе накопительного пенсионного обеспечения, а также функционирования кредитных механизмов и управления имуществом при строительстве жилья и операций с недвижимостью. При этом НБУ становится регулятором страховых и лизинговых финансовых компаний, а также кредитных союзов, ломбардов и бюро кредитных историй.
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