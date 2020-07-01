Закон о "сплите": НБУ принял полномочия по регулированию ломбардов, микрокредитов и страхование

1 июля, 2020, 12:15

НБУ с 1 июля этого года принял полномочия по регулированию рынков небанковских финансовых услуг в рамках реализации закона о "сплите"

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

Согласно сообщению, с 1 июля НБУ будет регулировать деятельность небанковских финансовых учреждений: ломбардов. микрофинансовых организаций, кредитных союзов, бюро кредитных историй, страховых компаний, а также услуги по лизингу и рефакторинга.

По словам первого заместителя главы НБУ Екатерины Рожковой, целью регулятора является формирование платежеспособного, устойчивого, конкурентного рынка небанковских финансовых услуг в Украине с надлежащей защитой прав потребителей этих услуг и клиентов финансовых учреждений.

Среди первоочередных задач для достижения этой цели НБУ выделил создание и внедрение интегрированной модели регулирования и надзора за финансовыми рынками; дальнейшее реформирование и развитие небанковского сектора согласно ведущими международными практиками, Соглашением об ассоциации между Украиной и ЕС и другими международными обязательствами Украины; восстановление доверия к рынку небанковских финансовых учреждений; усиление защиты прав и интересов потребителей финансовых услуг; развитие финансовых инструментов и инфраструктуры рынка.

Так, по словам заместителя председателя НБУ Дмитрия Сологуба, одной из главных задач является подготовка предложений к проектам законов, которые введут современное регулирование и надзор за рынком, и что самое важное - способствовать созданию точек роста для бизнеса.

В частности, сообщили в пресс-службе, НБУ разработал и передал в комитет Верховной Рады ключевой проект закона Украины "О финансовых услугах и деятельности по предоставлению финансовых услуг". Кроме того, в активной фазе разработки находятся предложения новых редакций проектов законов "О кредитных союзах", "О страховании", "О финансовых компаниях".

"Вскоре начнется работа над новыми законами" Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев наземных транспортных средств "," О страховой дистрибуции ", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что модель регулирования и надзора за финансовыми учреждениями, как и надзора за банками, будет осуществляться за риск-ориентированным подходом.

Также отмечается, что новая регуляторная модель будет адаптивной и внедряться постепенно с учетом действительной экономической ситуации и учитывая вызовы.

Так, учитывая существенные различия между банковскими и небанковскими составляющими рынка надзорные функции будут разделены. Основные надзорные полномочия по небанковским финансовым учреждений будет реализовывать Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности небанковских финансовых услуг. Также в организационной структуре НБУ созданы отдельные подразделения, которые будут осуществлять надзор за небанковскими финансовыми учреждениями.

Как отметили в пресс-службе, НБУ убежден, что в результате выстраивания новой модели регулирования будут созданы условия для развития новых финансовых инструментов и бизнес-моделей, отвечающих требованиям динамичного рыночной среды в Украине и мире.