На Трехсторонней группе обсудили вопрос о новых участках разминирования

8 июля, 2020, 22:28

Состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ), которое проходило в формате видеоконференции

Об этом сообщает пресс-центр Офиса президента.

Во время дискуссии украинская сторона в ТКГ настояла на немедленном установлении устойчивого и всеобъемлющего режима прекращения огня, в частности учитывая ситуацию, которая сложилась в результате пожаров на Луганщине.

Это обращение было поддержано координатором ТКГ - представителем ОБСЕ. Были получены гарантии безопасности для полетов гражданских воздушных судов ГСЧС с целью ликвидации пожаров в Луганской области вблизи линии разграничения.

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При обсуждении вопросов безопасности было обращено внимание на решение проблемы недопуска наблюдателей СММ ОБСЕ на временно оккупированные территории Украины.

При этом ОБСЕ признала значительный прогресс в вопросе разработки обновленного плана разминирования. В рамках этой работы было предварительно согласовано 13 участков для проведения работ по разминированию с возможностью дальнейшей обработки следующих семи участков.

Для решения гуманитарных вопросов украинская делегация подчеркнула необходимость и готовность со своей стороны обеспечить пропуск граждан через все КПВВ, однако вопрос остается нерешенным из-за неконструктивной позиции боевиков.

Украина также в очередной раз подтвердила готовность к скорейшему взаимному освобождению удерживаемых лиц в формате "всех на всех".