На Трехсторонней группе обсудили вопрос о новых участках разминирования
Об этом сообщает пресс-центр Офиса президента.
Во время дискуссии украинская сторона в ТКГ настояла на немедленном установлении устойчивого и всеобъемлющего режима прекращения огня, в частности учитывая ситуацию, которая сложилась в результате пожаров на Луганщине.
Это обращение было поддержано координатором ТКГ - представителем ОБСЕ. Были получены гарантии безопасности для полетов гражданских воздушных судов ГСЧС с целью ликвидации пожаров в Луганской области вблизи линии разграничения.
Читайте также: Пожары в Луганской области: террористы предоставили гарантии по режиму "тишины", - Резников
При обсуждении вопросов безопасности было обращено внимание на решение проблемы недопуска наблюдателей СММ ОБСЕ на временно оккупированные территории Украины.
При этом ОБСЕ признала значительный прогресс в вопросе разработки обновленного плана разминирования. В рамках этой работы было предварительно согласовано 13 участков для проведения работ по разминированию с возможностью дальнейшей обработки следующих семи участков.
Для решения гуманитарных вопросов украинская делегация подчеркнула необходимость и готовность со своей стороны обеспечить пропуск граждан через все КПВВ, однако вопрос остается нерешенным из-за неконструктивной позиции боевиков.
Украина также в очередной раз подтвердила готовность к скорейшему взаимному освобождению удерживаемых лиц в формате "всех на всех".
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
6 июля, 2020 Капитаны бумажных морей
-
6 июля, 2020 В ночь на Купала цветок искала. Украина древняя
-
Читайте также
-
-
6 июля, 2020 Капитаны бумажных морей
-
6 июля, 2020 В ночь на Купала цветок искала. Украина древняя