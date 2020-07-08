Пожары в Луганской области: террористы предоставили гарантии по режиму "тишины", - Резников

8 июля, 2020, 17:25

Украина на заседании ТКГ получила гарантии безопасности для тушения пожаров в Луганской области

Об этом сообщил первый заместитель главы украинской делегации ТКГ, вицепремьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников, передает РБК-Украина .

По его словам, на заседании ТКГ украинская делегация обратилась с просьбой гарантий безопасности для полетов авиации спасателей для тушения пожаров в Луганской области.

"Данное обращение гуманитарного характера было полностью поддержано координатором ТКГ - представителем ОБСЕ и было в дальнейшем согласовано участниками заседания. Письменное подтверждение гарантий ожидается в ближайшее время", - сообщил Резников.

Напомним, на 8:00 утра 8 июля на территории Новоайдарского района Луганской области наблюдаются отдельные очаги горения лесных массивов вблизи с. Смоляниново, с. Капитаново и с. Вороново.

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