 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоПожары в Луганской области: террористы предоставили гарантии по режиму "тишины", - Резников

Пожары в Луганской области: террористы предоставили гарантии по режиму "тишины", - Резников

Украина на заседании ТКГ получила гарантии безопасности для тушения пожаров в Луганской области

Об этом сообщил первый заместитель главы украинской делегации ТКГ, вицепремьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников, передает РБК-Украина .

По его словам, на заседании ТКГ украинская делегация обратилась с просьбой гарантий безопасности для полетов авиации спасателей для тушения пожаров в Луганской области.

"Данное обращение гуманитарного характера было полностью поддержано координатором ТКГ - представителем ОБСЕ и было в дальнейшем согласовано участниками заседания. Письменное подтверждение гарантий ожидается в ближайшее время", - сообщил Резников.

  • Напомним, на 8:00 утра 8 июля на территории Новоайдарского района Луганской области наблюдаются отдельные очаги горения лесных массивов вблизи с. Смоляниново, с. Капитаново и с. Вороново.
  • Число погибших в результате масштабных лесных пожаров в Луганской области возросло до пяти .
  • Зеленский срочно прибыл в Луганскую область из-за пожара в Новоайдарском районе.
  • Украинская сторона в ТКГ требовала обеспечения установления полного и всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе из-за пожара в Луганской области.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

8 июля, 2020 среда

больше новостей

8 июля, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать