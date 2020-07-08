Пожары в Луганской области: террористы предоставили гарантии по режиму "тишины", - Резников
Об этом сообщил первый заместитель главы украинской делегации ТКГ, вицепремьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников, передает РБК-Украина .
По его словам, на заседании ТКГ украинская делегация обратилась с просьбой гарантий безопасности для полетов авиации спасателей для тушения пожаров в Луганской области.
"Данное обращение гуманитарного характера было полностью поддержано координатором ТКГ - представителем ОБСЕ и было в дальнейшем согласовано участниками заседания. Письменное подтверждение гарантий ожидается в ближайшее время", - сообщил Резников.
- Напомним, на 8:00 утра 8 июля на территории Новоайдарского района Луганской области наблюдаются отдельные очаги горения лесных массивов вблизи с. Смоляниново, с. Капитаново и с. Вороново.
- Число погибших в результате масштабных лесных пожаров в Луганской области возросло до пяти .
- Зеленский срочно прибыл в Луганскую область из-за пожара в Новоайдарском районе.
- Украинская сторона в ТКГ требовала обеспечения установления полного и всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе из-за пожара в Луганской области.
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